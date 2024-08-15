ACI CATENA, SCOPERTO E SANZIONATO UN LABORATORIO ABUSIVO DI DOLCI, SEGNALATO ANCHE UN GELATAIO CON IL “GUSTO DELLA MARIJUANA”

Ferragosto sereno nei luoghi a maggiore vocazione turistica e sulle spiagge del litorale etneo grazie all’operazione “Buon ferragosto sicuro”, che interessa i Carabinieri del Comando Provinciale etneo...

Ferragosto sereno nei luoghi a maggiore vocazione turistica e sulle spiagge del litorale etneo grazie all’operazione “Buon ferragosto sicuro”, che interessa i Carabinieri del Comando Provinciale etneo, con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti durante le vacanze estive ed in particolare nel periodo a cavallo del 15 agosto, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica in materia di igiene e sanità alimentare.

Nella prima fase del servizio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale, della Stazione di Aci Catena, supportati dai colleghi del NAS e della C.I.O. del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno svolto una serie di controlli ad attività artigianali operanti, in particolare, nel settore della produzione dolciaria.

In questo torrido periodo estivo, infatti, la produzione e la commercializzazione di gelati e prodotti da forno assume rilevante importanza sotto il profilo della tutela della salubrità dei componenti alimentari utilizzati nella lavorazione, nonché dei relativi ambienti di produzione e dei mezzi di trasporto, utilizzati da coloro i quali ne effettuano la vendita ambulante.

Nel corso di tali controlli i militari, nel centro cittadino catenoto, hanno ispezionato un laboratorio, totalmente abusivo, di produzione il cui titolare, un 71enne del posto, era del tutto sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione amministrativa e sanitaria, nonché la mancanza del manuale Haccp.

Al momento del controllo gli investigatori hanno riscontrato varie carenze igieniche e la mancata chiusura dell’unica porta del laboratorio, con conseguente rischio di contaminazione da insetti volanti e striscianti provenienti dall’ambiente esterno, mentre due venditori ambulanti erano già in attesa della consegna delle “brioches” che, a breve, sarebbero state sfornate. Tali mancanze hanno determinato per il titolare sanzioni amministrative per complessivi 9.000 euro, nonché la proposta di chiusura dell’attività commerciale inoltrata dai militari dell’Arma alla competente autorità sanitaria.

Analogamente, tra gli altri, in un ulteriore controllo ancora in zona centro a carico di un venditore ambulante di gelati le pattuglie, nel box di parcheggio del veicolo da quest’ultimo utilizzato, hanno rinvenuto una dose di marijuana che gli è pertanto valsa la segnalazione alla Prefettura quale “assuntore di sostanze stupefacenti”.

Per ultimo, a corollario delle attività ispettive svolte, i Carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo alla circolazione stradale, nel centro e sulle arterie principali del Comune, finalizzato alla verifica del rispetto del Codice della Strada. Durante i controlli, i militari hanno identificato 21 persone e sottoposto a controllo 14 tra autovetture e motocicli, con la conseguente contestazione di 4 violazioni al C.d.S. per la mancata copertura assicurativa e la mancata revisione dei veicoli.