ACI CATENA: Tra garage e camera da letto nascondeva oltre 1,5 Kg di droga.

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un 28enne di Aci Catena, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, i militari di Aci Sant’Antonio hanno fatto irruzione in quell’abitazione di Via Consolazione ad Aci Catena luogo in cui, previa perquisizione, estesa anche al garage di pertinenza, hanno rinvenuto e sequestrato:

Circa 50 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi, occultati nella camera da letto, e circa 1,5 Kg di marijuana nascosta nel garage, nonché due bilancini elettronici di precisione e vario materiale utilizzato comunemente dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi di stupefacente da smerciare.

La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.