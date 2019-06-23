ACI CATENA, UN INCENDIO HA DISTRUTTO UN FIENILE SESSANTA BOVINI IN PERICOLO SALVATI DAI POMPIERI
A cura di Redazione
23 giugno 2019 18:23
Le squadre dei vigili del fuoco di Acireale e Riposto, del comando provinciale di Catania, hanno tratto in salvo – in queste ore – 64 bovini di un allevamento in via Delle Grazie 14, ad Aci Catena (CT).
Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nelle vicinanze di dove si trovavano gli animali e ha coinvolto il fienile dell’allevamento.
I bovini sono stati minacciati dalle alte lingue di fuoco che si sono propagate in poco tempo, mettendo a rischio l’incolumità delle bestie che, adesso, si trovano al sicuro.
