Aci Sant’Antonio, 14enne arrestato per spaccio durante i festeggiamenti del santo patrono

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno individuato ed arrestato in flagranza quel minorenne di soli 14 anni che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzino invero era già stato “puntato” dai Carabinieri proprio perché, nel pieno dello svolgimento dei festeggiamenti per il santo patrono del paese, era stato notato nei pressi della Piazza Maggiore mentre, in compagnia di un amico, veniva avvicinato da alcuni giovani che con lui scambiavano solamente qualche parola, salvo allontanarsi subito dopo.

Il comportamento del ragazzo aveva destato i sospetti dei militari i quali, poco dopo, nel tentativo di intercettarlo a bordo dello scooter con il quale si era allontanato, lo hanno pizzicato in via Cimitero Santa Lucia ancora in compagnia del ragazzo che lo accompagnava.

I Carabinieri si sono avvicinati ai due ragazzini con l’intento di eseguire un controllo, tant’è che i due hanno ben presto manifestato nervosismo immediatamente notato dai militari che però, avvicinatisi a loro, hanno inequivocabilmente percepito l’odore resinoso della marijuana.

A seguito di una rapida ispezione, infatti, dal risvolto del maglione indossato dal 14enne è saltato fuori un involucro di plastica contenente circa 3 grammi di marijuana, che è stato subito recuperato dai militari che lo hanno così incalzato per convincerlo a consegnare eventuali altri quantitativi di droga posseduta.

A questo punto il giovanissimo spacciatore, per alleviare i suoi ormai inevitabili gravami con la giustizia, ha indicato loro un piccolo anfratto in un vicino muro di recinzione, ove poco prima aveva nascosto ulteriori 10 dosi di marijuana, mentre nel portafoglio i Carabinieri hanno trovato la somma di 45,00 euro, costituita da banconote di piccolo taglio.

L’estensione del controllo anche presso la casa condivisa dal minore con i genitori, ha successivamente consentito ai Carabinieri di rinvenire anche il materiale di confezionamento con il quale il ragazzino aveva approntato le dosi già sequestrate, quindi nei suoi confronti, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, la competente Autorità Giudiziaria minorile ha disposto il suo accompagnamento presso il centro catanese di permanenza di via Franchetti.