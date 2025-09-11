Aci Sant’Antonio, auto contro un muro , donna ferita

ACI SANT’ANTONIO – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 settembre 2025, intorno alle ore 17:00, quando un’auto è rimasta coinvolta in un incidente autonomo lungo via Pezzagn...

ACI SANT’ANTONIO – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 settembre 2025, intorno alle ore 17:00, quando un’auto è rimasta coinvolta in un incidente autonomo lungo via Pezzagni, una delle strade di collegamento della cittadina etnea.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Grande Punto, che procedeva in direzione del centro abitato, è andata a impattare violentemente contro un muro laterale, all’altezza del vivaio Faro. A bordo vi era una giovane conducente che, a causa del forte urto, ha riportato ferite.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla ragazza prima di trasferirla in ospedale per gli accertamenti necessari.

Le sue condizioni, stando a quanto trapelato, non desterebbero particolare preoccupazione.

Presenti anche le pattuglie della Polizia Locale di Aci Sant’Antonio, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e gestito il traffico veicolare, che ha subito rallentamenti soprattutto nelle fasi immediatamente successive all’incidente.

Al momento non si conoscono le cause che hanno portato la vettura a perdere il controllo e terminare la corsa contro il muro. Non si esclude che possano aver inciso una distrazione alla guida o l’asfalto reso insidioso da piccoli detriti.

Il tratto di strada è stato messo in sicurezza e la circolazione è tornata alla normalità solo dopo la rimozione del veicolo incidentato.