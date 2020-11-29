ACI SANT’ANTONIO. CATTURAVANO I CARDELLINI PER RIVENDERLI AL MERCATO NERO

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un 51enne di Acireale e un 32enne di Aci Catena, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato e furto venatorio di f...

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un 51enne di Acireale e un 32enne di Aci Catena, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato e furto venatorio di fauna selvatica ai danni dello Stato.

I militari di pattuglia, durante il controllo del territorio, hanno sorpreso i due soggetti all'interno di un fondo agricolo di via San Giuseppe intenti a catturare illecitamente della fauna volatile protetta - “dei cardellini” - mediante l’utilizzo di marchingegni elettronici riproducenti il richiamo per i poveri uccellini, reti e trappole varie.

Nella circostanza, sono state rinvenute delle gabbie contenenti ben 35 cardellini che i carabinieri hanno rimesso in libertà.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.