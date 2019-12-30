ACI SANT’ANTONIO: COPPIA BECCATA DOPO IL FURTO AL “CONAD” DI VIA MARCHESANA
I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza il 44enne Marcello SANTITTO e la 35enne Grazia Simona NICOLOSI, entrambi di San Giovanni La Punta (CT), poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.
Grazie ad una segnalazione telefonica pervenuta al 112, i militari di pattuglia sono potuti intervenire tempestivamente nei pressi del supermercato della catena CONAD di via Marchesana per ivi bloccare la coppia che cercava di guadagnarsi la fuga con della merce (prodotti dolciari ed alcolici) appena rubata dagli scaffali dell’esercizio commerciale.
La refurtiva è stata restituita al responsabile del punto vendita, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.