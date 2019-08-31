ACI SANT’ANTONIO: FORNIVA OGNI “COMFORT” AI CLIENTI: ARRESTATO UN PARRUCCHIERE (ABUSIVO) E SPACCIATORE
La sagace attività info-investigativa dei Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio è stata nuovamente premiata.I militari hanno arrestato un 31enne del luogo per detenzione finalizzata allo spac...
La sagace attività info-investigativa dei Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio è stata nuovamente premiata.
I militari hanno arrestato un 31enne del luogo per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per lo svolgimento di un’attività lavorativa sconosciuta all’erario.
L’insolito andirivieni di giovani da quella abitazione nella frazione di Santa Maria La Stella è stato notato dai Carabinieri che, previo accesso nell’immobile, hanno proceduto a perquisirlo estendendo le operazioni anche al garage dove l’uomo esercitava abusivamente l’attività di parrucchiere.
Nel complesso i militari hanno rinvenuto e sequestrato 200 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, due banconote da 50 euro, ritenute il provento dell’attività illecita, nonché tutto l’occorrente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.