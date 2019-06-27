I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 33enne Antonio Barbarino di Aci sant’Antonio, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 33enne Antonio

ACI SANT’ANTONIO, NASCONDEVA IN CASA 2 CHILI DI MARIJUANA: ARRESTATO

Barbarino di Aci sant’Antonio, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione di via Spirito Santo luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato 2 kg di “marijuana”, in parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio, nonché 1 bilancino elettronico di precisione.

L’arrestato, inizialmente associato al carcere di Catania Piazza Lanza, dopo la convalida da parte del Gip del Tribunale etneo, è stato scarcerato con l’obbligo di dimorare nella propria abitazione in determinate ore del giorno e di non allontanarsi dal comune di residenza.