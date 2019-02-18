ACI SANT’ANTONIO: NASCONDEVA IN CASA DELLA DROGA: ARRESTATO.

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 38enne Antonio DI DIO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Già...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 38enne Antonio DI DIO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Già agli arresti domiciliari per analogo reato, l’altra sera ha ricevuto la visita dei carabinieri che, al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, con la scusa di un controllo di routine, hanno avuto accesso all’abitazione del reo il quale, intuendo le intenzioni degli operanti ha tentato, inutilmente, di disfarsi di parte della droga gettandola da una porta secondaria.

I militari, oltre a recuperare la prima busta, perquisendo l’abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato, nascoste sopra un mobile del corridoio, altre due buste contenenti sempre della marijuana per complessivi 70 grammi.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.