ACI SANT'ANTONIO: "PORTAMI I SOLDI O TI SPARO IN TESTA" ARRESTATO PER TENTATA ESTORSIONE

La scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un 21enne del posto, con alle spalle qualche piccolo precedente di polizia in materia di stupefacenti,...

La scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un 21enne del posto, con alle spalle qualche piccolo precedente di polizia in materia di stupefacenti, poiché ritenuto responsabile di tentata estorsione.

La vittima, un pregiudicato di 31 anni, anch'egli del luogo, in mattinata era stato avvicinato in strada dal 21enne che, armato di pistola, ritenendolo responsabile della sottrazione di una partita di droga – secondo lui prelevata da un nascondiglio e fatta sparire dalla vittima - gli intimava: <<Portami stasera 2.500 euro in Piazza a Santa Maria La Stella o ti sparo in testa>>. L’uomo, scosso dalla minaccia perentoria, si reca immediatamente dai Carabinieri per denunciare l’accaduto. I militari, acquisita la denuncia, lo invitano a presentarsi allora stabilita all'appuntamento. Difatti, intorno alle 22:00, il 31enne si presenta in piazza, viene avvicinato dal giovane compaesano che pretende la consegna del denaro. Al diniego, espresso dalla vittima, lo minaccia vibratamente urlandogli contro. I carabinieri, ben mimetizzati in vari punti della piazza, intervengono e lo ammanettano. Scatta la perquisizione nell’abitazione dell’arrestato dove è stata rinvenuta e sequestrata una Pistola Beretta modello 92, fedele riproduzione dell’originale, priva del previsto tappo rosso, utilizzata per minacciare la vittima.

L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato ristretto ai domiciliari.