ACI SANT’ANTONIO, SORPRESI PMENTRE TENTANO DI SVALIGIARE UNA DITTA: IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato ad Aci Sant’Antonio due 57enni catanesi, Angelo Vittorio e Orazio Barbagallo, nella flagranza di tentato furto aggravato in concorso.

I due, in particolare, sono stati pizzicati dai militari mentre, dopo essersi introdotti all’interno degli uffici di un ingrosso di surgelati in via Paolo Vasta, avevano già forzato gli armadi e danneggiato gli arredi alla ricerca anche di denaro ma, l’attivazione del sistema d’allarme, aveva allertato già i Carabinieri che li hanno presi con le mani nel sacco.