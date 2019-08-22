ACI SANT’ANTONIO: TENEVA IN FRESCO LA MARIJUANA, MECCANICO IN MANETTE

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un 36enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Una b...

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un 36enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una breve ma proficua attività info investigativa ha condotto i militari in quell’abitazione di via Giuseppe Verdi luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 250 grammi di marijuana conservata in frigo dentro delle buste di plastica, 750 euro in contanti riposti all’interno di un pensile della cucina, un bilancino elettronico di precisione, nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.