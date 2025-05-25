ACI SANT'ANTONIO. VENDEVA DROGA NEL GIARDINO DI CASA: ARRESTATO UN UOMO, DENUNCIATO UN ALTRO

I servizi coordinati dei Carabinieri rappresentano un pilastro fondamentale nella lotta contro la criminalità, consentendo un’azione sinergica e mirata sul territorio. Attraverso la collaborazione tra...

I servizi coordinati dei Carabinieri rappresentano un pilastro fondamentale nella lotta contro la criminalità, consentendo un’azione sinergica e mirata sul territorio. Attraverso la collaborazione tra diverse unità operative, infatti, è possibile garantire una presenza capillare e un’efficace prevenzione dei reati, soprattutto quelli legati al traffico di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno arrestato un 32enne residente a Valverde, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, i militari dell’Arma si sono insospettiti dell’insolito via vai di giovani presso la villetta dell’uomo, nella quale gruppi di ragazzi o singoli soggetti entravano in diverse ore del giorno e della notte.

Sono così scattate le indagini, effettuate mediante servizi di appostamento a distanza, in modalità “discreta”, che hanno consentito di accertare come l’uomo, aiutato dal fratello, avesse allestito in giardino un vero e proprio chiosco per la vendita di droga. Utilizzando, infatti, un capanno per gli attrezzi, lo aveva trasformato in luogo per lo stoccaggio e la vendita dello stupefacente, in particolare marijuana e hashish, con tanto di locandine affisse alle pareti riportanti le diverse tipologie e varietà di droghe in vendita e, sulle diverse confezioni, i cartellini con i prezzi, con tanto di sconto per l’acquisto di quantità maggiori.

Durante l’appostamento, invece, i Carabinieri hanno notato che il fratello, pur non vivendo nella villetta presa in esame, faceva continuamente su e giù in auto, facendo loro sospettare, dunque, che si occupasse delle consegne a domicilio agli acquirenti.

Comprese le modalità della vendita illecita, i militari dell’Arma hanno dunque fatto scattare il blitz e, assieme ai cani antidroga sono entrati nella villetta per effettuare una perquisizione. Dapprima, hanno fermato il fratello non appena si accingeva ad uscire dall’abitazione, trovandolo in possesso di una dose di marjuana. Di conseguenza, alla luce di questo primo riscontro, hanno fatto immediatamente accesso in casa.

Il fiuto delle unità cinofile ha indirizzato i conduttori verso il “chiosco green” posizionato al centro del giardino, dove gli investigatori hanno recuperato quasi un kg di cannabis indica, in parte già confezionata in dosi, e circa 400 grammi di hashish, assieme a 140 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 32enne è stato perciò arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso il carcere di Catania – Piazza Lanza, mentre il fratello, un 36enne residente ad Aci Catena, è stato deferito in stato di libertà per la corresponsabilità nella gestione della droga, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

16 Maggio 2025