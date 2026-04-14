Aci Sant’Antonio, “voglio farla finita”: sale sulla scala con il cappio, salvato da Polizia e Carabinieri

Tragedia sfiorata ad Aci Sant’Antonio, dove la tempestiva collaborazione tra Carabinieri e Polizia di Stato ha salvato un 60enne del posto, sul punto di impiccarsi nella casa dove viveva da solo.

È stato lo stesso uomo, al telefono con un poliziotto della Sala Operativa del Commissariato di P.S. di Acireale, a preannunciare la propria volontà di “farla finita”, poiché provato da un profondo stato di disagio personale.

Il poliziotto del Commissariato di Acireale che ha ricevuto la telefonata, ravvisata immediatamente la gravità della situazione, ha gestito il caso con prontezza e sensibilità, acquisendo le informazioni necessarie all’intervento e mantenendo costantemente il contatto telefonico con l’uomo, riuscendo ad instaurare con lui un dialogo volto a rassicurarlo e a dissuaderlo dal compiere l’insano gesto.

Contestualmente, la Sala Operativa del Commissariato ha attivato le procedure di emergenza, coordinando l’intervento e prendendo immediati contatti con la pattuglia più vicina all’abitazione del 60enne, affinché intervenisse in modo celere per scongiurare conseguenze drammatiche. L’immediata sinergia tra il Commissariato di Polizia e la Compagnia dei Carabinieri di Acireale ha consentito di allertare immediatamente la pattuglia della Stazione di Aci Sant’Antonio, impegnata in zona nella perlustrazione del territorio. Così, mentre il poliziotto del Commissariato di Acireale parlava con l’uomo al telefono, instaurando con lui un rapporto di empatia e vicinanza e cercando di persuaderlo a desistere, nel frattempo la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio ha raggiunto l’abitazione del 60enne.

I militari dell’Arma hanno notato l’uomo nel cortile di casa mentre, ancora al telefono con il poliziotto, si accingeva a salire su una scala posizionata sotto un albero dal quale pendeva già una corda con nodo a cappio.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo, in lacrime, quasi che sperasse nel loro arrivo, ha desistito dal suo intento e si è lasciato accompagnare in casa dove, riportata la situazione in sicurezza, i Carabinieri si sono assicurati che non avesse riportato alcun danno fisico, dopodichè lo hanno affidato alle cure dei sanitari, intanto accorsi sul posto.

L’intervento si è concluso positivamente grazie alla rapidità di azione e alla piena collaborazione tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri che hanno operato in stretto coordinamento consentendo di evitare un tragico epilogo.

Si rammenta che sono attivi alcuni numeri utili dove poter chiedere soccorso, informazioni e segnalare problemi, e call center di diverse istituzioni che offrono, a chi ne dovesse avere bisogno, tutte le informazioni necessarie.