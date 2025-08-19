Acicastello in lutto: domani i funerali di Francesco Aronica, il 22enne morto a Polignano a Mare

Una vacanza tra amici si è trasformata in tragedia: Francesco Aronica, 22 anni, di Acicastello, ha perso la vita domenica scorsa a Polignano a Mare (Bari). Il giovane si trovava in Puglia per alcuni g...

Una vacanza tra amici si è trasformata in tragedia: Francesco Aronica, 22 anni, di Acicastello, ha perso la vita domenica scorsa a Polignano a Mare (Bari). Il giovane si trovava in Puglia per alcuni giorni di svago quando, durante un tuffo dalla celebre scogliera di lama Monachile, è rimasto vittima di un incidente fatale. Un gesto che tanti ragazzi compiono ogni estate, ma che questa volta si è trasformato in dramma, spezzando una vita nel pieno della giovinezza.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti non solo familiari e amici, ma l’intera comunità catanese. Francesco avrebbe compiuto 23 anni il prossimo settembre: un futuro interrotto bruscamente che ha suscitato profondo dolore e commozione.

I familiari – Gianpaolo, Ilia e tutti i parenti – hanno voluto comunicare che domani, mercoledì 20 agosto alle ore 16.30, si terranno i funerali presso la Chiesa di San Mauro Abate ad Acicastello, dove la comunità potrà unirsi in preghiera e stringersi attorno alla famiglia.

Per permettere la più ampia partecipazione, sarà possibile usufruire del parcheggio del Banacher (aperto dalle ore 15.00) e del parcheggio comunale di via Cesare Battisti ad Acicastello.

Il ricordo di Francesco resterà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto: un ragazzo pieno di vita, sorriso e amicizia, che mancherà immensamente a tutti.