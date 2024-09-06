ACICASTELLO: PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E RIMANE IN BILICO SUL CIGLIO DELLA STRADA, FERITA LIEVE LA CONDUCENTE

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta, ieri pomeriggio, per un incidente stradale autonomo sulla SS114, alias via XXI Aprile,...

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta, ieri pomeriggio, per un incidente stradale autonomo sulla SS114, alias via XXI Aprile, sul territorio del Comune di Acicastello (CT).

Una donna, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto finendo sul ciglio della strada e rimanendo in bilico tra il margine della strada ed il terreno sottostante.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e la stessa autovettura, che era alimentata a gas.

La donna, che stando ai sanitari ha riportato ferite lievi, era già stata estratta dall'abitacolo e trasportata in ospedale.

Sul posto presenti anche militari del locale Comando dell"Arma dei Carabinieri.