ACICASTELLO: TRAVOLTA E UCCISA MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA
A cura di Redazione
31 ottobre 2017 14:19
Tragedia questa mattina verso le ore 11, a Cannizzaro, frazione di Aci Castello, all'altezza dell’incrocio tra la Statale 114 e la centralissima via Firenze
Un’anziana donna, Mattea De Luca, 71 anni, è morta dopo essere stata falciata da un mezzo pesante mentre attraversava la strada, perer la donna non c’è stato niente da fare.
Sul posto hanno operato i sanitari del 118 e la polizia municipale
Pesanti i disagi al traffico veicolare lungo la SS 114