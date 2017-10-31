95047

ACICASTELLO: TRAVOLTA E UCCISA MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA

31 ottobre 2017 14:19
Tragedia questa mattina verso le ore 11, a Cannizzaro, frazione di Aci Castello, all'altezza dell’incrocio tra la Statale 114 e la centralissima via Firenze

Un’anziana donna, Mattea De Luca, 71 anni, è morta dopo essere stata falciata da un mezzo pesante mentre attraversava la strada, perer la donna non c’è stato niente da fare.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118 e la polizia municipale

Pesanti i disagi al traffico veicolare lungo la SS 114

 

 

