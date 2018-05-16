ACIREALE: Accoltella il nipote per denaro, Bengalese in manette

È accaduto ieri sera in un appartamento di Via San Martino ad Acireale.

Lo zio, un commerciante bengalese cl.72, ha iniziato a discutere animatamente con il nipote, connazionale disoccupato cl.83, per questioni riguardanti il mensile da elargire al proprietario dell’abitazione dove convivono in affitto.

Al rifiuto del nipote di mettere la propria parte di denaro, l’uomo ha preso un coltellaccio dalla cucina iniziando a sferrare dei fendenti in direzione della vittima ferendola alla testa ed al torace. Una telefonata alla caserma di Piazza Salvo D’Acquisto da parte dei vicini di casa ha consentito l’intervento di una pattuglia della locale Stazione la quale, giunta sul posto, ha trovato aggressore e vittima in strada, dove quest’ultima era scappata per sfuggire alla furia del familiare.

I militari hanno immediatamente disarmato ed ammanettato lo zio facendo poi giungere una ambulanza del 118 per soccorrere il nipote ferito.

Trasportato d’urgenza all’Ospedale di Acireale, dov’è tuttora ricoverato per ulteriori approfondimenti clinici, in prima istanza è stato riscontrato affetto da “trauma cranico con multiple ferite da taglio craniche e ferita da punta emitorace sx”.

L’arrestato, in attesa della direttissima, dove risponderà al giudice di lesioni personali aggravate, è stato trattenuto in camera di sicurezza.