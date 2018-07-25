ACIREALE: AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE SALVANO DUE BIMBI DA UN CONDOMINIO LAMBITO DALLE FIAMME

Nella mattinata di lunedì 23 u.s., personale della Sezione Polizia Stradale di Catania, mentre stava effettuando una ricognizione lungo la S.S.114, all’altezza della frazione Mangano di Acireale, interessata da un consistente aumento del volume di traffico causato dalla chiusura dell’autostrada A/18, notava all’altezza del km.73+300 un incendio che, alimentato da un forte vento dalle campagne, si stava propagando velocemente verso delle abitazioni.

Dopo aver notiziato la Centrale operativa compartimentale e richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, l’attenzione del personale veniva attirata da condomini di due palazzine poco distanti dal luogo, che stavano per essere lambite da intense fiamme, che con gesti plateali richiedevano aiuto.

Gli operatori della Stradale intervenivano prontamente e, avvisati della presenza di bombole di gas che si trovavano su un marciapiede adiacente a un muretto interessato dalle fiamme, spostavano in luogo sicuro 5 bombole di gas.

Durante tali concitate fasi, rese ancor più difficili dalla presenza di un forte acre fumo e dalle fiamme che si avvicinavano sempre di più, gli agenti facevano allontanare le persone ivi presenti e, notiziati della presenza di alcuni bambini ancora all’interno del secondo piano di una palazzina, procedevano ad ispezionare i luoghi, udendo effettivamente voci di bimbi.

Entrati nell’appartamento, che era già avvolto da un intenso fumo, notavano al suo interno la presenza di due bambini seduti ed impauriti. I poliziotti, quindi, prontamente prendevano in braccio i bimbi, portandoli in salvo all’esterno dell’abitazione.