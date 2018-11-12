ACIREALE: AGGREDISCE UNA PASSANTE ALLA STAZIONE FERROVIARIA, ARRESTATO

Lo scorso 10 novembre, la Polizia di Stato ha arrestato il Nigeriano Efe Sunday, classe 1999, per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. I fatti hanno avuto inizio quando personale del...

Lo scorso 10 novembre, la Polizia di Stato ha arrestato il Nigeriano Efe Sunday, classe 1999, per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. I fatti hanno avuto inizio quando personale del Commissariato di Acireale è intervenuto nella locale stazione ferroviaria, per un’aggressione avvenuta ai danni di un passante da parte di un giovane uomo.

Sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la vittima R.S., la quale ha raccontato di essere stata violentemente spintonata, senza alcun motivo, da uno sconosciuto che era in grado di riconoscere e che ancora si trovava all’interno dello scalo. Grazie alle precise indicazioni fornite dalla vittima, gli agenti hanno individuato l’aggressore che, vistosi scoperto, ha tentato una veloce ma inutile fuga.

L’uomo raggiunto da due agenti, ha continuato ad avere un atteggiamento violento anche con i poliziotti, i quali, per fermare l’ira dell’uomo hanno riportato traumi e ferite in seguito giudicate con prognosi di guarigione, rispettivamente, di dieci e dodici giorni.

Il malfattore, privo di documenti è stato accompagnato negli uffici di Polizia e identificato attraverso il Gabinetto di Polizia Scientifica per Efe Sunday maggiorenne, cittadino straniero nato in Nigeria con pendenza di permesso di soggiorno nell’ambito di richiesta di riconoscimento di protezione internazionale.