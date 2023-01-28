ACIREALE, AVEVA TRAVOLTO E UCCISO UN SEDICENNE: ARRESTATO PER OMICIDIO STRADALE

Il 24 gennaio, su delega della Procura distrettuale, la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Acireale e della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania, ha dato esecu...

Il 24 gennaio, su delega della Procura distrettuale, la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Acireale e della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania, ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare di arresti domiciliari, emessa dal Gip il Tribunale di Catania, nei confronti di un cittadino albanese Rafaelo Beqaj (classe 1999), in quanto gravemente indiziato, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, della commissione del reato di omicidio stradale aggravato, riconducibile a un sinistro avvenuto, il 18 dicembre 2022, ad Acireale, a seguito del quale è deceduto il 16enne Daniele Cantale Garano.

Le indagini coordinate da questo Ufficio ed eseguite dal commissariato di Acireale, hanno preso avvio nell’immediatezza del fatto, accaduto intorno alle 3 di notte, a seguito dell’impatto tra un’auto di grossa cilindrata, guidata dallo stesso catturato, proveniente contromano da corso Italia, a velocità sostenuta e un motociclo condotto, indossando il casco regolarmente allacciato, dalla vittima, un giovanissimo, classe 2006, sbalzato, in conseguenza della violenza dell’urto, a diversi metri di distanza dal punto di collisione, con decesso immediato a causa della gravità delle lesioni riportate.

In esito agli immediati approfondimenti investigativi effettuati dalla Polizia di Stato di Acireale e dalla Polizia Postale, su direttive di questa Procura della Repubblica, si sono da subito accertate sia la dinamica del sinistro, sia la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del suindicato cittadino albanese, sulla scorta dei quali il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso la misura cautelare nei confronti del medesimo indagato, rintracciato alfine, di rientro dall’Albania, all’aeroporto di Fontanarossa, ove gli veniva notificato il provvedimento restrittivo.