ACIREALE: BECCATO CON LA COCAINA IN AUTO

I carabinieri della Compagnia di Acireale hanno arrestato Giuseppe Ignoti, 56 anni, di Aci Sant’Antonio, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ieri sera, durante l’esecuzione di un servizio anticrimine, a riconoscere e fermare l’uomo per controllo, mentre questi percorreva corso Italia a bordo di una Toyota Yaris.

Perquisendogli l’autovettura e successivamente l’abitazione, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato: 5 grammi di cocaina, due bilancini elettronici di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.