ACIREALE, BIMBO NATO MORTO IN OSPEDALE: IN CORSO ACCERTAMENTI DELL’ASP

A causa del tragico accaduto, l'Asp di Catania ha immediatamente inviato per verifiche interne due propri dirigenti.Nella mattinata di oggi, presso l’ospedale di Acireale, sono state avviate delle ver...

A causa del tragico accaduto, l'Asp di Catania ha immediatamente inviato per verifiche interne due propri dirigenti.

Nella mattinata di oggi, presso l’ospedale di Acireale, sono state avviate delle verifiche interne a causa di un bimbo nato morto. Immediatamente, per tale ragione, la Direzione Strategica dell’Asp di Catania ha inviato il dirigente responsabile dell’Uos “Qualità e rischio clinico” congiuntamente ad un dirigente medico della Direzione Sanitaria per eseguire tutte le verifiche interne sul tragico accaduto.

Secondo quanto riportato dall’Asp stessa, non sarebbero emerse, dai primi rilievi, responsabilità degli operatori coinvolti, anche se ulteriori accertamenti sono in corso di svolgimento per assicurare trasparenza e tempestività alla famiglia, cui i dirigenti in questione non hanno tardato ad esprimere il loro cordoglio per il tragico evento.