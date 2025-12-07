Acireale, cade sulla scogliera della Timpa, intervento aereo dei Vigili del Fuoco per salvare una 58enne

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 11 di oggi per soccorrere una signora di 58 anni che, per cause da accertare, si è infortunata ad una caviglia caden...

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 11 di oggi per soccorrere una signora di 58 anni che, per cause da accertare, si è infortunata ad una caviglia cadendo mentre si trovava sulla scogliera della timpa di Acireale.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, la Sezione Navale e il Nucleo dei Vigili del Fuoco Sommozzatori di Catania.

Vista l'estrema difficoltà di effettuare il soccorso via terra è intervenuto l'elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania con a bordo gli elisoccorritori VVF che, dopo averla assistita e messa in sicurezza, l'hanno verricellata sul mezzo aereo e l'hanno trasferita all'Ospedale Cannizzaro per affidarla alle cure dei sanitari.