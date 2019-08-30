ACIREALE: CLANDESTINO SENZA BIGLIETTO MINACCIA IL CAPOTRENO, DENUNCIATO ED ESPULSO DAL TERRITORIO NAZIONALE
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale ieri, su segnalazione del personale di servizio a bordo del treno sulla tratta Catania-Messina, hanno bloccato un facinoroso cittadino...
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale ieri, su segnalazione del personale di servizio a bordo
Il giovane infatti, anche se sprovvisto di titolo di viaggio, aveva rifiutato categoricamente l’invito del capotreno a scendere alla prima fermata utile, inveendo anzi nei suoi confronti con improperi irripetibili e minacciandolo con un paio di forbici che, per fortuna, sono state utilizzate solo a scopo intimidatorio.
I Carabinieri pertanto, intervenuti nella stazione ferroviaria di Guardia, hanno portato a più miti intenti il nigeriano nonostante quest’ultimo avesse manifestato un’iniziale resistenza.
L’uomo è stato quindi condotto in caserma per la conseguenziale denuncia, stamani sarà tradotto a Roma in un centro di permanenza per l’esecuzione del provvedimento d’espulsione.