I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. di Acireale hanno arrestato il pregiudicato 46enne PAVONE Filippo del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.

ACIREALE: COLTIVAVANO MARIJUANA IN CASA, DUE ARRESTI

A seguito di una speditiva attività investigativa, i militari hanno fatto irruzione in casa dell’uomo e, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto 5 piante di marijuana coltivata nel balcone di casa, ulteriori grammi 10 della stessa sostanza debitamente occultata e un bilancino di precisione con altro materiale necessario per il confezionamento.

Dopo le formalità di rito il reo è stato collocato ai domiciliari a disposizione dell’A.G..

I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. di Acireale hanno arrestato una impiegata 62enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una veloce e proficua attività investigativa, i militari hanno fatto irruzione in casa della donna e a seguito di perquisizione hanno rinvenuto 6 piante di marijuana e altri grammi 60 della stessa sostanza.

Dopo le formalità di rito la donna è stata collocata ai domiciliari a disposizione dell’A.G..