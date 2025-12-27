Acireale, controlli dei Carabinieri per le festività: sanzioni stradali e un arresto per furto al supermercato

Prosegue con costante impegno l’attività dei Carabinieri sul territorio, nell’ambito dei servizi coordinati di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e al rispetto delle norme...

Prosegue con costante impegno l’attività dei Carabinieri sul territorio, nell’ambito dei servizi coordinati di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale, con l’obiettivo di garantire festività natalizie più serene e sicure per tutti i cittadini.

In tale contesto, i militari della Compagnia di Acireale, supportati da personale della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno dispiegato diverse pattuglie per rafforzare la percezione di sicurezza, contrastare i reati predatori e promuovere comportamenti responsabili, soprattutto in un periodo dell’anno particolarmente sentito dalla collettività.

Sono stati, pertanto, intensificati i controlli alla circolazione stradale, procedendo all’identificazione di 57 persone e verifiche su 24 veicoli, 10 dei quali sono stati sanzionati al Codice della Strada per guida senza patente, omessa revisione e mancata esibizione dei documenti di circolazione, con contestuale sospensione dalla circolazione di due veicoli, il sequestro di un mezzo e il ritiro di una patente di guida. Durante le attività, sono stati inoltre segnalati alla Prefettura due giovani per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione del responsabile di un supermercato di Acireale. Il commerciante, visionando le telecamere di videosorveglianza, aveva notato un avventore che si era impossessato di diverse confezioni di generi alimentari di elevato valore, nascondendole sotto la giacca nel tentativo di eludere i controlli alle casse. Il tempestivo intervento della pattuglia ha consentito di fermare il ladro, un 41enne del posto, subito dopo che aveva oltrepassato l’uscita dell’esercizio commerciale.

A seguito della perquisizione, la merce sottratta è stata integralmente recuperata e restituita, mentre l’interessato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.