ACIREALE: COPPIA DI CONIUGI TROVATA MORTA IN CASA - AGGIORNAMENTO
Dramma della solitudine a Stazzo, frazione marinara di Acireale, dove una coppia di anziani coniugi, Salvatore Torrisi, di 84 anni, e Nunzia Bisicchia, di 73, è stata trovata senza vita nella propria abitazione.
La morte risalirebbe a tre giorni fa. I due vivevano da soli e non avevano figli. Secondo i primi accertamenti per entrambi si tratterebbe di morte naturale.
A morire per primo sarebbe stato il marito, probabilmente per un malore, seguito a poca distanza dalla moglie, anch’essa per un malore.
Per accertare le cause del decesso, l’autorità giudiziaria ha disposto una autopsia.
A scoprire i corpi sono stati i Vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta d’ingresso dell’abitazione della coppia.