ACIREALE, DRAMMATICO FRONTALE NELLA NOTTE: SUV SI SCHIANTA CONTRO SCOOTER, MORTO 16ENNE

Un 16enne, Daniele Cantale Garano è morto sul colpo mentre viaggiava in sella al suo Honda Sh, scontrandosi, sul viale Kennedy all'incrocio con il corso Italia, contro un'automobile, un Audi Q8 guidata da un cittadino albanese di 23 anni. Inutili i soccorsi del personale del 118. Sul posto, per i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono giunti carabinieri e polizia locale.

Il sindaco di Acireale, Stefano Alì, gli assessori, il presidente del Consiglio comunale, Fabio Fontanesca, ed i consiglieri comunali esprimono sentimenti di vivo cordoglio ai familiari del giovane Daniele Cantale Garano, strappato tragicamente ai suoi affetti la notte scorsa, a causa di un incidente stradale. “Ancora una volta, purtroppo, assistiamo ad una tragedia immensa – ha osservato Alì – che, ne siamo certi, avrebbe potuto essere evitata se fossero state osservate le regole minime non solo del codice stradale, ma del buon senso.

Non ci stancheremo mai di rivolgere appelli affinché vengano rispettate le norme di ogni genere e che si adottino i provvedimenti adeguati nei confronti di chi le infrange, perché non si può mettere a repentaglio impunemente la vita altrui. Accade troppo spesso che pochi attimi di imprudenza segnano in maniera indelebile le nostre vite. Ricordiamoci sempre - ha concluso il primo cittadino acese - che con il nostro comportamento possiamo distruggere la vita altrui ed anche la nostra, quando si configurano gli estremi di omicidio stradale".

I funerali verranno celebrati domani, lunedì 19 dicembre, con inizio alle 15, nella chiesa del Santissimo Salvatore.