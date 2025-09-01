Acireale, due operai colpiti da una fiammata durante la rimozione di una pompa di benzina dismessa: sono gravi al Cannizzaro

Paura questa mattina ad Acireale, all’interno della caserma dei Carabinieri della locale compagnia, dove due operai di una ditta specializzata sono rimasti gravemente feriti durante dei lavori di sman...

Paura questa mattina ad Acireale, all’interno della caserma dei Carabinieri della locale compagnia, dove due operai di una ditta specializzata sono rimasti gravemente feriti durante dei lavori di smantellamento di un vecchio impianto di carburanti dismesso.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe improvvisamente sviluppata una fiammata che ha investito i due lavoratori, un 57enne e un 60enne. Entrambi hanno riportato serie ustioni.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento d’urgenza dei feriti al Policlinico Cannizzaro di Catania, centro specializzato per la cura dei grandi ustionati. Le loro condizioni sono considerate gravi e la prognosi resta riservata.

Le indagini per chiarire le cause dell’incidente sono in corso.