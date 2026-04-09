ACIREALE: Entra nel locale, molesta una giovane e la perseguita — arrestato 70enne

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un acese di 70 anni ritenuto responsabile, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di violenza sessuale e atti persecutori.

Le indagini, coordinate da quest’Ufficio ed eseguite dagli agenti del commissariato di Acireale, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione a una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento della difesa, elementi che dimostrerebbero la responsabilità dell’uomo per una serie di fatti allo stesso contestati.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine e di riscontro scaturita dalla richiesta d’intervento di una giovane donna, impiegata in un esercizio pubblico, che si è recata negli uffici del commissariato di Acireale denunciando di essere stata molestata dall’uomo che, dopo aver fatto ingresso nel locale, l’avrebbe palpeggiata e avrebbe tentato di baciarla. Quest’ultima ha reagito urlando e richiamando l’attenzione dei colleghi che, intervenuti, lo hanno messo in fuga.

Dopo i fatti narrati, l’uomo avrebbe posto in essere atti persecutori nei confronti della vittima, in relazione ai quali la stessa ha richiesto, più volte, l’intervento della Polizia necessario per fronteggiare reiterate condotte moleste, quali appostamenti, pedinamenti e tentativi di incontrare la giovane donna.

Le indagini degli agenti del commissariato di Acireale, svolte secondo le direttive dell’autorità giudiziaria, hanno permesso di identificare l’uomo che, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di violenza sessuale e atti persecutori, con richiesta di applicazione di adeguata misura cautelare.

Alla luce dei fatti, viste le risultanze investigative e considerata la gravità delle condotte contestate, la Procura della Repubblica di Catania ha chiesto una misura cautelare restrittiva nei confronti dell’uomo.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto a carico dell’indagato l’applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico che è stata eseguita dai poliziotti del commissariato di Acireale.

Dopo essere stato rintracciato, l’uomo è stato arrestato e, svolti gli adempimenti di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.