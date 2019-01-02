Tecnici e squadre operative del Campo Base dei Vigili del fuoco dislocato ad Acireale hanno effettuato un sopralluogo di verifica ed un conseguente intervento di messa in sicurezza della copertura ne...

ACIREALE, ESEGUITI SOPRALLUOGO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI "SANTA MARIA DELLE GRAZIE"

Tecnici e squadre operative del Campo Base dei Vigili del fuoco dislocato ad Acireale hanno effettuato un sopralluogo di verifica ed un conseguente intervento di messa in sicurezza della copertura nella chiesa di “Santa Maria delle Grazie” a Fiandaca, frazione del Comune di Acireale.

La chiesa risale al 1840 e, nel tempo, è stata più volte danneggiata e ricostruita. L’ultima volta in occasione di un precedente terremoto avvenuto nel 1984.

Per supportare il sopralluogo di verifica e il successivo intervento di messa in sicurezza della copertura, si è rivelato determinante l’utilizzo dei droni in dotazione ai Vigili del Fuoco e del relativo personale qualificato per il loro utilizzo.