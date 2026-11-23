Acireale, festa abusiva con 300 minorenni in un locale: interviene la Polizia

Ragazzi tra i 14 e i 17 anni pagavano 10 euro per partecipare alla serata. Evento interrotto per mancanza di autorizzazioni, gestore denunciato e sanzionato.

Una festa con musica e balli con la partecipazione di circa 300 giovani, tutti minorenni, organizzata senza le dovute autorizzazioni di pubblica sicurezza. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato, dopo la segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Catania tramite l’applicazione “YouPol”.

Ricevuta la nota, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno effettuato tutti i riscontri del caso, per verificarne la fondatezza. Giunti davanti ad un locale di Acireale, hanno visto, ben oltre la mezzanotte, un gran numero di ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sentendo la musica provenire dall’interno. Era in corso una serata danzante a tutti gli effetti, con i partecipanti che, per accedere al locale e prendere parte all’evento, hanno pagato un biglietto d’ingresso di 10 euro, previa iscrizione in un’apposita lista di nominativi.

I poliziotti del Commissariato hanno rintracciato il gestore della struttura che aveva concesso i locali per lo svolgimento della serata a fronte di un compenso, pattuito verbalmente con gli organizzatori, pari a 1.000 euro. Tutto ciò senza che fosse stata preventivamente rilasciata la prescritta licenza di pubblica sicurezza, prevista dalla normativa.

Inoltre, è stata rilevata l’assenza della verifica delle condizioni di solidità, sicurezza e agibilità dei locali, che deve essere effettuata dalla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Il portavoce degli organizzatori della festa ha ammesso ai poliziotti la mancanza del titolo autorizzativo e ha spiegato come la somma percepita all’ingresso serviva a coprire le spese di affitto del locale ed altre uscite connesse allo svolgimento della serata.

I poliziotti hanno messo fine all’evento, facendo defluire in sicurezza i giovani e riaffidando i minori alle rispettive famiglie.

Contestualmente, il gestore del locale è stato sanzionato amministrativamente, come previsto dalla normativa vigente, e denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 681 del Codice Penale, in relazione all’art. 80 T.U.L.P.S., ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

I poliziotti del Commissariato di Acireale hanno segnalato la vicenda al Comune di Acireale per le valutazioni degli eventuali provvedimenti di competenza sotto l’aspetto amministrativo.