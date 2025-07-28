ACIREALE, FOLLIA AL MERCATO: POSTEGGIATORE ABUSIVO AGGREDISCE DUE VIGILI E SI RIFUGIA SULLA TORRE DELLO STADIO

Due agenti della polizia municipale di Acireale in servizio nella zona del mercato settimanale sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un posteggiatore abusivo e da due suoi fiancheggiatori....

I vigili urbani sono stati portati in ospedale per accertamenti medici.

L'aggressore, all'arrivo di altre pattuglie delle forze dell'ordine, è fuggito, tentando anche di rubare l'auto di servizio.

Per evitare di essere preso è salito prima su un tetto e successivamente su una delle torri dello stadio Aci e Galatea da dove è sceso dopo alcune ore e dopo l'intervento del sostituto procuratore di Catania di turno. Il posteggiatore abusivo, recidivo perché era stato denunciato la scorsa settimana, è stato arrestato dalla polizia locale e posto ai domiciliari.

"Sono subito intervenuto sul posto con altre pattuglie e la polizia - ricostruisce il comandante Alfio Licciardello - a quel punto il facinoroso per sottrarsi alle conseguenze delle sue malefatte si è arrampicato prima su un tetto e successivamente su una delle torri faro dello stadio. Il magistrato di turno intervenuto è riuscito a farlo desistere dalla protesta e a farlo scendere.

E' quindi stato portato nella nostra caserma per l'identificazione ed è stato posto agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a processo per rito direttissimo per resistenza, minacce, aggressione e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e tentato furto della vettura di servizio".

Il comandante della polizia locale di Acireale esprime "massima solidarietà ai due agenti colpiti e gratitudine a polizia, carabinieri, vigili del fuoco e 118, intervenuti sul posto".

"Ho fatto visita in ospedale ai due agenti feriti, che sono stati sottoposti agli accertamenti e alle cure necessari - afferma il sindaco Roberto Barbagallo - oltre a esprimere loro grande rammarico per l'accaduto, li ho ringraziati per il grande impegno dimostrato a tutela della legalità, nell'interesse di ogni singolo cittadino. Ringraziamo sempre le forze dell'ordine per l'indispensabile supporto a garanzia della sicurezza di tutti".