Acireale, genitori allertano la Polizia prima della gita: scoperti due pulmini irregolari, viaggio annullato per 60 alunni

Alcuni genitori hanno chiesto verifiche sui veicoli destinati agli studenti: due pulmini erano senza autorizzazione NCC, la scuola rinvia la partenza.

La Polizia di Stato ha effettuato un controllo su alcuni mezzi destinati ad accompagnare circa 60 studenti di un Istituto scolastico di Acireale in una gita programmata nella provincia di Enna.

Quando tutto era pronto per la partenza, alcuni genitori hanno chiesto l’intervento dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale per verificare le condizioni di sicurezza dei veicoli predisposti per il viaggio dei figli e dei loro docenti della scuola primaria.

Giunti sul posto previsto per il raduno dei partecipanti, i poliziotti della squadra volanti del Commissariato hanno eseguito gli accertamenti sui mezzi, verificando dapprima un autobus da noleggio con conducente, risultato regolarmente autorizzato e conforme sia sotto il profilo documentale sia per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza e lo stato complessivo del mezzo.

Successivamente, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata su due pulmini a nove posti, risultati regolarmente immatricolati come autovetture per il trasporto di persone. Anche i conducenti sono risultati in regola, muniti di titolo abilitativo alla guida.

I controlli sono stati estesi all’intera documentazione amministrativa, indispensabile per svolgere le attività di trasporto. In questa fase i poliziotti hanno rilevato alcune irregolarità. Infatti, è emerso che i due pulmini erano sprovvisti dell’autorizzazione per l’attività di noleggio con conducente (NCC), requisito indispensabile per poter effettuare servizi di trasporto collettivo scolastico, secondo quanto previsto dalle norme del Codice della strada.

Pertanto, è stato informato il Dirigente scolastico che ha provveduto subito a contattare il responsabile della ditta, chiedendo la sostituzione dei mezzi con veicoli idonei e in grado di garantire la sicurezza degli alunni durante il viaggio, nel pieno rispetto delle regole. Non essendo stato possibile reperire, in tempi utili, altri mezzi, la gita è stata per il momento annullata e rinviata nelle prossime settimane.

A supporto dei rilievi dei poliziotti del Commissariato, è intervenuto anche personale della Polizia Locale di Acireale. L’intervento conferma l’attenzione della Polizia di Stato verso la sicurezza del trasporto scolastico e la tutela dei minori, attraverso controlli mirati finalizzati a garantire il rispetto delle normative vigenti e la massima sicurezza negli spostamenti organizzati dagli istituti scolastici.