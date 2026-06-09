Paura in Corso Indipendenza, incendio distrugge un negozio di quad e bici elettriche: tre intossicati

I Carabinieri sono stati i primi ad arrivare sul posto, evacuando le persone presenti prima dell'intervento dei Vigili del Fuoco. Tre persone soccorse per l'inalazione di fumo.

Attimi di paura nei giorni scorsi in Corso Indipendenza, dove un violento incendio ha devastato un’attività commerciale specializzata nella vendita di biciclette, quad e mezzi di mobilità elettrica.

Le prime pattuglie del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, giunte rapidamente sul posto dopo la segnalazione, si sono trovate di fronte a uno scenario particolarmente critico: le fiamme avevano già avvolto gran parte dei locali e una densa colonna di fumo si stava propagando nell’area circostante.

Priorità assoluta dei militari è stata quella di salvaguardare l’incolumità delle persone presenti. I Carabinieri hanno infatti raggiunto e fatto evacuare quanti si trovavano all’interno e nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale, mettendoli in sicurezza e impedendo che la situazione potesse avere conseguenze ancora più gravi.

Mentre i militari delimitavano l’area e garantivano le prime misure di sicurezza, sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco che hanno avviato le complesse operazioni di spegnimento dell’incendio. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso 3 persone colte da malore per l’inalazione dei fumi, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il rogo ha completamente distrutto il negozio causando la perdita dell’intera attività commerciale e dei mezzi custoditi all’interno. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e quantificare l’ammontare complessivo dei danni.

Ancora una volta, la tempestività e il sangue freddo dei Carabinieri intervenuti nelle primissime fasi dell’emergenza si sono rivelati fondamentali per la tutela della vita umana, consentendo di mettere in salvo i presenti prima che le fiamme rendessero ancora più pericoloso l’accesso all’area interessata dal rogo.