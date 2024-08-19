ACIREALE. GUIDAVA A 63 ANNI SENZA AVER MAI CONSEGUITO LA PATENTE: DENUNCIATO

Nell’ambito dell’ormai collaudato modello “Trinacria”, controllo straordinario del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Pubblica Sicurezza di Acireale, insieme alla Polizia...

Nell’ambito dell’ormai collaudato modello “Trinacria”, controllo straordinario del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Pubblica Sicurezza di Acireale, insieme alla Polizia Stradale di Catania, al Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e alla Polizia Locale di Acireale, hanno effettuato un servizio ad Aci Castello, Aci Trezza ed in alcune località balneari del comune acese.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati numerosi posti di controllo dai quali sono emerse diverse infrazioni al Codice della Strada, pertanto, sono state contestate contravvenzioni per un importo totale di oltre 7000 euro.

Controllato anche un 63enne che alla guida di un’auto ha dichiarato di non avere mai conseguito la patente di guida. Il soggetto è stato sanzionato e l’auto sottoposta a fermo amministrativo.

Nel corso dell’attività è stato controllato un uomo sul quale pendeva una nota di rintraccio, ricercato perché destinatario di alcune notifiche riguardanti un procedimento penale a suo carico per truffa, in particolare per la vendita ingannevole di articoli su un noto sito di vendite online.

L’uomo, oltre ad essere denunciato all’Autorità Giudiziaria, è stato sanzionato poiché sorpreso alla guida del proprio veicolo privo della copertura assicurativa e della relativa revisione periodica. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

I diversi posti di controllo hanno consentito di identificare 176 persone e controllare 89 autoveicoli e 15 motoveicoli.

Complessivamente sono state elevate 8 contravvenzioni al C.d.S., perlopiù per la mancata revisione periodica, violazione cui consegue la sospensione del veicolo dalla circolazione.

Nello stesso pomeriggio, la Polizia Amministrativa del Commissariato di P.S. e la Sezione Annona della Polizia Locale di Acireale hanno sottoposto a controllo diversi chiosco-bar situati nelle frazioni balneari del comune acese, senza, tuttavia, rilevare violazioni.

Ulteriori controlli straordinari del territorio, coordinati dal Commissariato di P.S. di Acireale, sono stati programmati per la stagione estiva e riguarderanno anche tutti quei comuni che ricadono nel territorio di competenza.