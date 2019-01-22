ACIREALE: IL VESCOVO RASPANTI IN VISITA AL CAMPO BASE DEI VIGILI DEL FUOCO
I Vigili del Fuoco del Campo Base di Acireale, hanno ricevuto la gradita visita di Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale.
L’alto prelato è stato accolto dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Catania, ing. Giuseppe Verme e dal Comandante del Campo Base, ing. Giuseppe Merendino.
Dopo i saluti di rito, Mons. Raspanti ha benedetto gli elmi dei vigili del fuoco impegnati sullo scenario di emergenza, i mezzi di soccorso e una croce, realizzata dallo stesso personale con il legno con cui vengono messi in opera i puntellamenti degli edifici danneggiati dal sisma del 26 dicembre.
Il Vescovo si è poi fermato a cena con il personale presso la mensa del campo.
A conclusione della sua permanenza al Campo Base, ha ringraziato tutti i Vigili del fuoco per il costante impegno profuso sia nel soccorso quotidiano che in occasione delle emergenze che frequentemente interessano il nostro Paese.