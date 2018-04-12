ACIREALE: In casa con oltre un chilo di cocaina: arrestato

Fabio Paolo Indelicato di 30 anni, e' stato arrestato dalla polizia per detenzione illegale di droga.

ACIREALE: In casa con oltre un chilo di cocaina: arrestato

Nella sua casa di capo Mulini (Acireale) gli agenti della Mobile hanno scoperto e sequestrato un chilo e centonovanta grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e denaro contante.

Indelicato era stato notato a bordo di una Smart For Two e gli agenti si erano insospettiti dall'atteggiamento insofferente del giovane, decidendo di perquisirlo.