ACIREALE, INCENDIO IN UN APPARTAMENTO: UNA DONNA INTOSSICATA

Notte di paura ad Acireale. Intorno alle 3.30 un grosso incendio ha interessato una abitazione al sesto piano di un palazzo di piazza Europa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale...

01 gennaio 2020 14:18
News
Notte di paura ad Acireale. Intorno alle 3.30 un grosso incendio ha interessato una abitazione al sesto piano di un palazzo di piazza Europa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale con il supporto di un'autoscala. Stando alle prime informazioni il rogo sarebbe partito a causa di un corto circuito in cucina.

La proprietaria, leggermente intossicata, è stata affidata al personale medico del 118. Le fiamme hanno causato apprensione anche per i residenti dell'appartamento sovrastante e di quello sottostante, per alcune infiltrazioni d'acqua.

Gli occupanti sono stati fatti evacuare per poi rientrare a pericolo finito.

 

