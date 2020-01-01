ACIREALE, INCENDIO IN UN APPARTAMENTO: UNA DONNA INTOSSICATA

Notte di paura ad Acireale. Intorno alle 3.30 un grosso incendio ha interessato una abitazione al sesto piano di un palazzo di piazza Europa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale...

Notte di paura ad Acireale. Intorno alle 3.30 un grosso incendio ha interessato una abitazione al sesto piano di un palazzo di piazza Europa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale con il supporto di un'autoscala. Stando alle prime informazioni il rogo sarebbe partito a causa di un corto circuito in cucina.

La proprietaria, leggermente intossicata, è stata affidata al personale medico del 118. Le fiamme hanno causato apprensione anche per i residenti dell'appartamento sovrastante e di quello sottostante, per alcune infiltrazioni d'acqua.

Gli occupanti sono stati fatti evacuare per poi rientrare a pericolo finito.