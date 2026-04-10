Catania, tragedia sul viale Mediterraneo: moto contro guardrail, muore Luca Simonassi (58), ex direttore Sibeg

CATANIA – Si chiamava Luca Simonassi, aveva 58 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella giornata di oggi lungo il viale Mediterraneo.

L’uomo, ex direttore commerciale della Sibeg – l’imbottigliatore ufficiale della Coca-Cola in Sicilia – era un professionista di lungo corso nel settore del largo consumo. Originario di Cisterna, in provincia di Latina, e residente a Milano, Simonassi vantava oltre 30 anni di esperienza nelle aree marketing e vendite di importanti realtà nazionali e internazionali. Aveva lavorato a Catania dal 2017 al 2025.

Il drammatico impatto si è verificato nella parte alta del viale Mediterraneo, in direzione San Gregorio. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto su cui viaggiava si è schiantata contro il guardrail.

Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 58enne: inutili i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare

A seguito dell’incidente si sono registrati pesanti disagi alla circolazione. Lunghe code si sono formate lungo tutto il viale Mediterraneo, arteria strategica che collega la città alla tangenziale e all’autostrada.

Il tratto della A18 dir è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo, con ripercussioni fino a via Vincenzo Giuffrida.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.