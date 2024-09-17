ACIREALE. INCENDIO IN UNA TAPPEZZERIA, DUE PERSONE INTOSSICATE DAI FUMI

Poco dopo le 13 di oggi in un laboratorio di tappezzeria situato al piano terra di un condominio a cinque piani in via Fabio nel centro di Acireale si è scatenato un incendio. Le cause sono in corso d...

Poco dopo le 13 di oggi in un laboratorio di tappezzeria situato al piano terra di un condominio a cinque piani in via Fabio nel centro di Acireale si è scatenato un incendio.

Le cause sono in corso di accertamento: coinvolto l’intero locale ed i fumi ed i prodotti della combustione hanno invaso anche l’appartamento soprastante.

Un uomo che lavorava all’interno della tappezzeria ha riportato ustioni agli arti superiori ed intossicazione da fumi, un’altra persona residente al piano superiore della bottega è rimasta intossicato dal fumo. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del Servizio 118.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di Catania con il supporto di un’autobotte ed un automezzo logistico inviati dalla sede centrale, hanno domato le fiamme prima che si propagassero agli ambienti circostanti.

Sul posto sono intervenuti anche militari dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.