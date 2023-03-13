Acireale, incendio in un'abitazione al terzo piano nel centro storico

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti ieri pomeriggio per l’incendio sviluppatosi in un’abitazione al terzo piano in via Paolo Vasta, 56...

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato un materasso, una libreria ed oggetti vari.

In via precauzionale sono stati controllati anche gli appartamenti adiacenti a quello interessato dall’incendio. Non risultano persone intossicate o ferite. Sul posto è stata inviata anche un’autoscala ed un’autobotte dalla Sede Centrale del Comando Provinciale. Presenti anche i Carabinieri e personale sanitario del Servizio 118.