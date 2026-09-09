Acireale, incubo in famiglia: due fratelli arrestati per maltrattamenti ai genitori

Il padre sarebbe stato colpito al volto dopo una lite per futili motivi e costretto a rifugiarsi in auto. I due erano già stati ammoniti dal Questore.

La Polizia di Stato ha arrestato due fratelli di Acireale ritenuti responsabili di maltrattamenti nei confronti dei loro genitori. I due uomini avrebbero colpito il padre al volto, senza un apparente motivo, a seguito di una lite per futili motivi. È stata la stessa vittima dell’aggressione a chiedere l’intervento dei poliziotti, mediante una segnalazione al numero unico d’emergenza, pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale.

In pochi minuti, una pattuglia del Commissariato ha raggiunto l’abitazione, trovando l’aggredito con un evidente ematoma all’altezza dell’occhio sinistro. Per sfuggire alla furia dei figli, l’uomo si sarebbe rifugiato nella sua auto, ma entrambi lo avrebbero inseguito, cercando persino di sfondare il vetro del veicolo con l’obiettivo di impedirgli di allontanarsi.

In queste fasi concitate, l’uomo sarebbe riuscito a lanciare l’allarme e, successivamente, temendo per la propria incolumità, sarebbe riuscito a fuggire e a trovare riparo in casa da un parente che abita nella stessa zona.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, entrambi gli aggressori già in passato si sarebbero resi protagonisti di analoghi episodi violenti nei confronti dei genitori che li avevano denunciati, al punto da essere stati destinatari del provvedimento amministrativo dell’ammonimento del Questore.

Ciononostante, i due avrebbero continuato nei maltrattamenti, quasi quotidianamente, fino all’ultima circostanza per la quale è scattata una nuova denuncia, presentata dal padre.

Per tali condotte, i poliziotti del Commissariato di Acireale hanno individuato i due fratelli che, dopo essere stati fermati e identificati, sono stati arrestati in flagranza per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno, entrambi sono stati condotti in carcere, in attesa di udienza di convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.