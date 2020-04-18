I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hanno arrestato nella flagranza il 20enne Salvatore TABUSO di Mascali (CT) ed il 47enne Adriano TIZZONE di Giarre (CT), quest’ultimo già sottoposto all’...

ACIREALE: LADRI SERIALI BECCATI SULL’AUTO RUBATA

Adriano TIZZONE di Giarre (CT), quest’ultimo già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

I militari, la scorsa notte, hanno incrociato una Fiat Panda il quale conducente (il 20enne, denunciato anche per guida senza patente con recidiva), scorgendoli, tentava una manovra elusiva introducendosi con l’auto in una stradina secondaria. La pronta reazione degli operanti, consentiva di bloccare l’autovettura che, dal controllo tramite centrale operativa, è risultata oggetto di furto, commesso precedentemente a Mascali.

I carabinieri hanno altresì rinvenuto e sequestrato, perché nelle disponibilità del duo, cinque chiavi passe-partout utili ad aprire le serrature di alcune marche di auto.

Gli arrestati, in attesa della celebrazione del rito per direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.