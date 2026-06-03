ACIREALE, PANDA SI RIBALTA DOPO LO SCONTRO CON UN’ALTRA AUTO: FERITI MADRE E DUE FIGLI

La violenta collisione è avvenuta in piazza Garibaldi, all’incrocio tra via Paolo Vasta e corso Umberto. La donna e i due bambini trasportati in ospedale: fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.

Momenti di paura questa mattina ad Acireale, dove un violento incidente stradale si è verificato in piazza Garibaldi, all’incrocio tra via Paolo Vasta e corso Umberto. A seguito dell’impatto tra due vetture, una Fiat Panda si è ribaltata finendo sulla carreggiata e richiamando immediatamente l’attenzione dei numerosi passanti presenti nella zona.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una delle auto proveniva da via Paolo Vasta mentre l’altra stava percorrendo corso Umberto. Per cause in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati violentemente e, dopo l’urto, la Panda si è ribaltata sul marciapiede.

A bordo dell’utilitaria viaggiavano una donna e due bambini. Tutti e tre sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale Cannizzaro di Catania e all’ospedale di Acireale per ulteriori accertamenti.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in gravi condizioni: le persone coinvolte avrebbero riportato ferite lievi e dovrebbero cavarsela con alcuni punti di sutura.

L’area interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione del veicolo ribaltato tramite carroattrezzi. La circolazione ha subito forti rallentamenti nelle vie adiacenti, con deviazioni predisposte dagli agenti della polizia locale.

Saranno ora gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione la dinamica dello scontro.