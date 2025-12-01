Acireale, paura sulla SS114: auto si schianta contro un muro e prende fuoco. Ferite madre e figlia

Momenti di grande tensione oggi pomeriggio lungo la SS114, nella zona di Bellavista ad Acireale, dove una Toyota Yaris è andata a sbattere violentemente contro un muro per poi incendiarsi pochi istant...

Momenti di grande tensione oggi pomeriggio lungo la SS114, nella zona di Bellavista ad Acireale, dove una Toyota Yaris è andata a sbattere violentemente contro un muro per poi incendiarsi pochi istanti dopo l’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, a bordo dell’auto viaggiavano madre e figlia. Le due donne sono riuscite a lasciare l’abitacolo in tempo, anche grazie all’aiuto di alcuni presenti che sono intervenuti subito, evitando conseguenze ben più gravi mentre il veicolo veniva avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato entrambe al pronto soccorso di un ospedale della zona. Le due ferite non sarebbero in pericolo di vita, ma restano sotto osservazione.

A intervenire anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale, impegnati a domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, mentre la Polizia Locale ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità.

La strada è stata chiusa in direzione Catania per diverse ore, causando pesanti rallentamenti.

La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento: al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo o se possa essere stato coinvolto un altro mezzo.

Indagini in corso per ricostruire con precisione cosa abbia causato la perdita di controllo della vettura.