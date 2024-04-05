ACIREALE, PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E SI RIBALTA: TRE FERITI

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 13,30 per un incidente stradale autonomo in via Tuppazzo, altezza civ. 12 ad Acireale,...

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 13,30 per un incidente stradale autonomo in via Tuppazzo, altezza civ. 12 ad Acireale, nella fraz. di Santa Maria Ammalati.

Una donna di 54 anni

alla guida della sua auto, un'autovettura Citroen C3 Aircross, con a bordo i suoi 2 figli, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura ed ha urtato un'altra auto parcheggiata.

Nell'urto la stessa si è ribaltata su un fianco.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente e l'autovettura.

All'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, gli occupanti dell'auto erano riusciti ad uscire autonomamente dall'abitacolo dal portellone posteriore.

Sono stati presi in carico del personale sanitario del Servizo 118 intervenuto sul posto che li ha trasportati all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale.