ACIREALE: PICCHIAVA LA MADRE E LA SORELLA ARRESTATO 23ENNE

Nel corso della sempre più intensa attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, nella serata del 29 giugno scorso, personale di una Volante del Commissariato di Acireale ha tratto in arresto in flagranza di reato il ventitreenne srilankese W.R.D.R.T., residente in Acireale, in quanto responsabile di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria madre, e della sorella.

I poliziotti, intorno alla mezzanotte, sono intervenuti su indicazione della Centrale Operativa acese dove, poco prima, era giunta una chiamata al numero di emergenza.

Giunti presso l’abitazione segnalata, gli agenti hanno trovato due donne ferite e sanguinanti sull'androne di casa, mentre l’uomo si era barricato all'interno dell’edificio.

All'intimazione perentoria del personale, l’aggressore è uscito dall'appartamento, consegnando spontaneamente i bastoni, utilizzati per percuotere la madre e la sorella poco più giovane di lui, oltre a un coltello a scatto e un altro oggetto contundente, che sono stati sottoposti a sequestro.

Dalle prime e immediate attività d’indagine, poi approfondite nel corso della mattinata successiva, si è potuta ricostruire una vicenda familiare penosa, piena di violenza.

Le percosse e i maltrattamenti subiti dalle due donne, vittime del loro congiunto violento, erano quotidiani da almeno cinque anni: le vittime li subivano quasi fossero assoggettate al comportamento violento del loro familiare convivente.

I bastoni utilizzati e sequestrati sono, con ogni probabilità, derivati da un unico manico di scopa di legno, opportunamente diviso in due pezzi, alle cui estremità era stato avvolto de nastro adesivo, plausibilmente utilizzato per una “migliore impugnatura” da parte dell’uomo violento.

Presso il nosocomio acese, dove le due vittime sono state accompagnate dal personale della Volante con l’ausilio di un’ambulanza, le donne sono state prontamente medicate e giudicate guaribili, rispettivamente, la madre in 30 giorni s.c e la sorella dell’arrestato in giorni 6 s.c.

L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.